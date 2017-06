ESCLUSIVA TMW - Vicenza-Boreas, si va verso la fumata nera

© foto di Federico Gaetano

Si va verso la fumata nera fra la Boreas Capital e il Vicenza Calcio. Stanno emergendo dubbi sulla reale consistenza finanziaria della holding, rappresentata da Francesco Pioppi che, nel 2015, è stato condannato per bancarotta fraudolenta a una pena di un anno e 4 mesi per il fallimento di una sua azienda di cosmetici. Dubbi che non sono stati dissipati nemmeno dopo l'incontro a cena, avvenuto giovedì a Vicenza in un noto ristorante cittadino, con il sindaco Variati e alcuni esponenti di Vi.Fin, la finanziaria controllante del club. Boreas Capital-Vicenza, lunedì il giorno decisivo. Ma le parti sono sempre più distanti...