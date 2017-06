ESCLUSIVA TMW - Vicenza, incontro con Boreas Capital: gruppo pronto a trattare

© foto di Federico Gaetano

Un incontro di qualche ora per il futuro del Vicenza. Da una parte il gruppo arabo-lussemburghese Boreas Capital, dall'altra alcuni esponenti del club biancorosso. Ieri le parti, dopo alcuni contatti avvenuti nei giorni scorsi, si sono trovate a Vicenza per approfondire l'argomento e da ambedue le componenti filtra ottimismo ma si tratta di primi approcci che dovranno essere ulteriormente approfonditi. Non è un'operazione facile anche in virtù del fatto che la proprietà del club è divisa tra più soci. Boreas Capital, al di là della trattativa che potrebbe essere avviata prossimamente, ha fatto capire la propria intenzione di entrare nel club nonostante la retrocessione in Lega Pro. Boreas Capital-Vicenza contatti in corso, seguiranno aggiornamenti...