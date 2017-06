ESCLUSIVA TMW - Vicenza, vicina la fumata bianca per il nuovo mister

Fonte: Raffaella Bon

Giornata importante in casa del Vicenza, alla ricerca del tecnico giusto per il prossimo campionato. È ormai al fotofinish la trattativa per il nuovo allenatore. Alberto Colombo, ex tecnico del Sudtirol, è in vantaggio su tutti gli altri concorrenti, la fumata bianca potrebbe arrivare in mattinata.