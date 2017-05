ESCLUSIVA TMW - Virtus Bergamo, Monza e Sud Tirol su Morosini

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Tommaso Morosini sta vivendo una stagione da protagonista in Serie D. 9 gol e 12 assist in stagione con la maglia della Virtus Bergamo, tra i pro già con Ascoli, Catanzaro e Savona, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il classe 1991 starebbe attirando sirene importanti in Lega Pro e B: sul giocatore, Monza (neo promosso, ndr), Sud Tirol e Carpi.