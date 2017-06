ESCLUSIVA TMW - Virtus Francavilla, piacciono tre brasiliani

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Virtus Francavilla del neo diesse Domenico Fracchiolla continua a sondare il mercato: sarà una settimana particolare in casa biancazzurra, nella quale dovrebbero essere ufficializzate diverse trattative portate avanti sotto traccia negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolto da TMW sarebbero stati sondati tre calciatori brasiliani: Vinicius Ciganha Marques Gouvea, detto semplicemente Vinicius, difensore centrale classe 1990 già in Italia con Lecce e Grosseto; Josè Mauricio Guzzi, esterno classe 1994 reduce da un campionato con il Whitehawk (Serie D inglese); Emerson, in scadenza con il Padova. Quest'ultimo, classe 1980, vanta anche un'esperienza in Serie A con il Livorno.