Feralpisalò, Ferretti: "Felice di aver sposato questo progetto"

© foto di Carlo Foschi

L'attaccante della Feralpisalò Andrea Ferretti ha parlato del rinnovo di contratto sul sito del club lombardo: “Non ci ho dovuto pensare molto, perché quando a gennaio ho sposato il progetto Feralpisalò è stato perché ero convinto di poter fare bene con questo club e di poter contribuire agli ambiziosi obiettivi. - si legge ancora - Ripenso ancora alla gara di Reggio Emilia, proprio per questo non vedo l’ora di ritrovare la squadra e iniziare il nuovo campionato per cancellare i brutti ricordi e costruirne di nuovi”.