Feralpisalò, idea Emerson per la difesa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Feralpisalò di Michele Serena punta a rafforzare il reparto arretrato con un innesto di qualità ed esperienza come Emerson, in scadenza di contratto col Padova. Il giocatore brasiliano, che piace anche al Mestre, ha ricevuto una chiamata dal tecnico del club lombardo che vorrebbe convincerlo a sposare il progetto gardenese nella prossima stagione come rivela Padovagoal.it.