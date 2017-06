Fondi, i primi rinforzi di mercato arrivano dalla Racing Roma

Claudio De Sousa © foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Fondi è adesso di patron Antonio Pezone, che è stato al timone della Racing Roma nella scorsa stagione, e che pensa a rinforzi proveniente dal club laziale per la sua nuova squadra. Secondo quanto riporta tuttolegapro.com, infatti, in terra pontina potrebbero arrivare tre elementi, uno per reparto, dalla formazione gialloverde: i tre sono il difensore Gaetano Vastola, il centrocampista Luca Ricciardi e il bomber Claudio De Sousa.