Fondi, Morrone: "Obiettivo salvezza, ma sognando. Possibile cambio di nome"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il neo direttore generale del Fondi Alfonso Morrone ai microfoni di Tuttolegapro.com ha parlato del cambio di proprietà, del possibile cambio di denominazione e del futuro del club: “Il presidente Pezone stava già lavorando da tempo alla riammissione o al ripescaggio con la Racing Roma prima di avere questa possibilità e voglio essere chiaro che non si tratta di una fusione, le due squadre restano distinte e se arriveranno offerte concrete per la Racing Roma il presidente le valuterà. A Fondi andrà via sicuramente la dicitura Unicusano e probabilmente verrà inserita quella Racing come segno di continuità della famiglia Pezone nel calcio. Al mercato non abbiamo ancora pensato visto che c'erano altre cose più urgenti, ma ora con mister Gannini lavoreremo al comparto tecnico, il mio ruolo comprende anche quello di direttore sportivo per cui mi occuperò anche del mercato. Alcuni giocatori erano legati alla Racing, altri sono sotto contratto con il Fondi e quindi non partiremo da zero, ma avremo una buona base su cui allestire una squadra che possa conquistare una salvezza tranquilla. - continua Morrone – Girone? Li ho seguiti un po' tutti e il livello è alto ovunque, anche se ogni girone ha le sue caratteristiche, per esempio in quello meridionale l'aspetto ambientale conta molto. Noi abbiamo comunque fatto tesoro degli errori e vogliamo mettere in piedi un progetto di grande qualità”.