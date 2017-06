Gavorrano, è fatta per i rinnovi di Salvadori e Ropolo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo la promozione in Lega Pro, per il Gavorrano è fatta per i rinnovi di capitan Salvadori e dell’esterno sinistro Ropolo. Il primo prolunga il contratto dopo due stagioni nella squadra toscana e trentaquattro presenze in stagione. Per il laterale invece, al Gavorrano dal 2013 sarà la quinta stagione. La nuova avventura dei rossoblù inizia dalla certezza dei due pilastri difensivi, due prolungamenti meritati sul campo con la promozione in Lega Pro. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.