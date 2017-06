Gubbio, in salita la strada che porta a Marchi

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Secondo quanto riporta il quotidiano La Gazzetta di Reggio, emerge una sorta di retroscena in merito alla trattativa che potrebbe portare Ettore Marchi a Gubbio, squadra che sta seguendo il calciatore che per altro vorrebbe trasferirsi in Umbria. L'attaccante ha però ancora due anni di contratto con gli emiliani, e il ds Tosi non vuole dargli la buonuscita di 140.000 euro e intende monetizzare dalla sua cessione. Se questo non accadrà, Marchi non si muoverà dall'Emilia.