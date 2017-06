Guffanti: "Sarò il ds del Vicenza. C'è da lavorare e siamo in ritardo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Vicenza in pectore Riccardo Guffanti ha parlato del proprio ruolo e del mercato che la società berica dovrà portare avanti partendo in ritardo rispetto alle avversarie: “Sono stato presentato come consulente di Boreas Capital, come l’uomo di riferimento per la parte tecnica, ma io sono un direttore sportivo. Ho fatto da consulente nella prima parte della trattativa quando mi chiesero di valutare l'organico per capire da chi ripartire e capisco che da fuori certe cose non siano sembrate chiare, ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare perché siamo in ritardo. - continua Guffanti come riporta Biancorossi.net - Tanti giovani si sono già accasati altrove, ma il Vicenza anche se in Serie C è una società importante, di grande tradizione, una piazza che può attirare molti giocatori. Vorrei costruire un gruppo con sei-sette giocatori d'esperienza e poi tanti giovani promettenti con voglia di emergere. Cercheremo di sbagliare il meno possibile”.