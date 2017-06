Imperia, Castagna andrà in ritiro col Modena

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per l'attaccante Amerigo Castagna si potrebbero aprire le porte della Serie C. Il giocatore classe '90 dell'Imperia infatti partirà per il ritiro con il Modena e cercherà di convincere il club emiliano a metterlo sotto contratto: “Il 15 luglio parto per il ritiro e mi allenerò con il Modena. E’ arrivata questa opportunità e l’ho colta subito, cercherò di dimostrare di meritarmi questa chance. - spiega Castagna a Riviera24sport - Saranno loro a decidere se tesserarmi. Se dovesse andare male valuterò cosa fare e se tornare all'Imperia”.