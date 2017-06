Lecce, per la mediana piace Giuseppe Fornito del Trapani

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Potrebbe lasciare la Sicilia per approdare in Serie B Giuseppe Fortino, centrocampista di proprietà del Trapani nella scorsa stagione in prestito al Catania. Secondo quanto riportato da TuttoCataniaNews, infatti il giocatore classe 1994 sarebbe un profilo caldo per il Lecce; sulle sue tracce, però, anche il Cittadella.