Livorno, oggi un incontro per la possibile cessione del club

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Proseguono le trattative per la vendita di parte delle quote del Livorno, con la famiglia Spinelli attiva in riunioni con possibili nuovi soci, che aiuteranno i genovesi nella costosa gestione del club. Una giornata cruciale pare essere quella odierna, quando ci sarà un incontro con un gruppo che andrebbe a rilevare il 20% delle quote societarie occupandosi poi della gestione tecnica del club, ovvero di tutto ciò che darebbe poi vita alla programmazione della nuova stagione.

Attese novità in serata.