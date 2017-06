Livorno, si cercano nuovi acquirenti per cedere il club

Ancora in fase di definizione il futuro societario del Livorno, società messa in vendita dagli attuali proprietari ma che ha già visto delle piccole modifiche al timone. La presidenza del club è infatti passata da Aldo Spinelli a suo figlio, Roberto Spinelli, che per il momento sta guidando la barca, alla ricerca comunque di possibili acquirenti, dopo che la trattativa con il gruppo legato a Salvi è tramontata: il sogno è trovare un gruppo di imprenditori del territorio.

Se questo comunque non succedesse, i labronici andranno lo stesso avanti, con un budget più ridotto e con la famiglia genovese a capo.