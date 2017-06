Lucchese, spunta il nome di Gerli dell'Entella

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Esperienze tra i professionisti con Santarcangelo e Bassano in Lega Pro, ma anche in Serie B con l'Entella, che ne detiene il cartellino: il palmares di Fabio Gerli, classe '96, non è certo di poco conto. Adesso, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista, c'è la Lucchese, che potrebbe presto concordare il prestito con i liguri.