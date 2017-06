Lupa Roma, Rosato: "Con meno onestà ci saremmo salvati"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'amministratore delegato della Lupa Roma Pietro Rosato ha parlato ai microfoni di Tuttolegapro.com ha fatto il punto sulla situazione in casa laziale e sul futuro: “La Lupa ha ottemperato a tutti i pagamenti di marzo, aprile e maggio comprensivi di contribuiti e quant'altro entro i termini previsti e questo è un segno di serietà. Ci sentiamo ancora una società professionistica e siamo pronti a partecipare alla prossima Serie C se ci sarà l'occasione di farlo. Per quanto riguarda il deferimento mi preme dire che quello di gennaio e febbraio è stato un caso in gran parte indipendente dalla nostra volontà. Non è una consuetudine né da parte mia né da parte della società non pagare nei termini, tutto è nato dalla poca chiarezza intorno alla mutualità. Noi al rispetto delle regole ci teniamo, anche quando la situazione non è facile. In Lega Pro, invece, ci sono società più blasonate della Lupa Roma che hanno giocato senza affiliazione alla FIGC, senza fidejussione e senza aver pagato mesi di stipendi. E' il caso, ad esempio, del Como che mi ha tolto sei punti in campionato, anche grazie a un budget sei volte superiore al nostro.Non ho nulla contro la piazza comasca e spero per i loro tifosi che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi. Però mi domando come abbia fatto una squadra con queste problematiche a finire il campionato, condannando altri club nettamente più virtuosi alla retrocessione. - continua Rosato – Anche io, come hanno fatto altri, avrei potuto spendere il doppio con una campagna acquisti faraonica, pagare i primi stipendi coi soldi in casa e poi a gennaio, con una bella fetta di salvezza acquisita, vendere i pezzi pregiati. Così magari ci saremmo salvati, ma siamo persone serie e ligie alle regole e non l'abbiamo fatto. Futuro? Abbiamo deciso di dare estrema importanza al settore giovanile, ma l'ambizione è quella di partecipare alla Serie C pur sapendo che al momento non abbiamo il diritto di essere ripescati. Altrimenti valuteremo l'idea di ripartire dalla Serie D”.