Mantova, Siniscalchi saluta: tre club su di lui

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Iniziano a sciogliersi i primi nodi in casa Mantova, e non certo in modo positivo. Dopo la messa in mora del club, che da ieri ha dato ai calciatori la possibilità dello svincolo di autorità, arrivano i primi addii: secondo quanto riporta La Gazzetta di Mantova, a salutare i biancorossi è stato Angelo Siniscalchi, che comunque la proprietà aveva inserito nella "black list" del futuro. Difficilmente, però, il difensore rimarrà svincolato a lungo: su di lui ci sono già il Monopoli e la Robur Siena in Lega Pro, ma anche l'ambizioso Rezzato degli ex soci mantovani Musso e Di Loreto.