Matera, Auteri cambia idea e si prepara a restare

Il divorzio fra Matera e Gaetano Auteri fino a ieri pomeriggio sembrava cosa fatta, con le parti che dovevano solo trovare l'accordo per la rescissione, ma nella serata tutto è cambiato. L'incontro fra il tecnico e il patron del club Columella infatti ha prodotto un cambio di rotta con Auteri che ha cambiato idea ed è pronto a restare alla guida dei biancoazzurri per disputare un'altra stagione da protagonista. Lo riporta Tuttomatera.com spiegando che Columellaha accettato di soddisfare tutte le richieste avanzate dall'allenatore. A restare col cerino in mano è così il Padova che aveva puntato forte su di lui e ora dovrà guardarsi attorno per una valida alternativa con cui programmare la prossima stagione.