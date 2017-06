Matera, Columella: "Con Auteri ci siamo fatti grasse risate in questi giorni"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il presidente del Matera Saverio Columella in conferenza stampa ha parlato della nuova stagione: “Ho voluto rispondere coi fatti alle tante voci degli ultimi giorni istituendo una squadra societaria per i prossimi anni che prevede l'arrivo di Gianluca Paparesta, con il quale sono legato da una profonda amicizia, che rivestirà il ruolo di direttore generale. Si tratta di un dirigente vero, che ha avuto la possibilità di gestire una squadra di categoria superiore rispetto alla nostra. Sarà il mio braccio destro e con lui arriva anche il direttore sportivo Gianluca Torma che conosco dal 2011 quando iniziai l'avventura in questa piazza. - continua Columella come riporta Padovagoal.it - Il nostro progetto riparte con grande convinzione e vi porto i saluti di mister Auteri, lui è stato il primo acquisto. Ne ho sentite tante su di lui, ci siamo fatti sempre grasse risate, non ha mai pensato di andar via con me presidente”.