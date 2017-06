Matera, si lavora al ritorno di Tomi: contatti con l'entourage

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Matera, dopo qualche incertezza sul futuro, riparte da Gaetano Auteri. La società è pronta ad allestire una rosa competitiva per lottare anche durante la prossima stagione nei piani alti del Girone C di Lega Pro. Avviati i primi contatti con l’entourage di Giovanni Tomi, terzino sinistro nell’ultima stagione a Prato e in scadenza di contratto. Per il classe 1987 si tratterebbe di un ritorno. In settimana sono attesi sviluppi. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito.