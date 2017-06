Messina, patron Proto: "Noi non molliamo, ma la situazione è difficile"

© foto di Giuseppe Scialla

Una campagna abbonamenti già ben avviata, con oltre mille tessere staccate, ma un'iscrizione al prossimo campionato a forte rischio: questa la situazione che si sta vivendo adesso in casa Messina. Con i tempi che stringono, e la data ultima della presentazione della domanda di iscrizione si avvicina: il 30 giugno scade il tempo massimo.

Il nodo cruciale del tutto è legato ad alcune operazioni della vecchia proprietà, operazioni che non sono state compiute pur essendo previste persino nell'atto di cessione, e che adesso stanno inguaiando patron Franco Proto, che a lasicilia.it parla così:

"I pignoramenti sono all’ordine del giorno la situazione è compromessa e il colmo è che, oggi, con la fideiussione da 350mila euro pronta e pur essendoci una buona “provvista” bancaria, tecnicamente non possiamo fare nessun adempimento. Con la trasferta di Pagani era stato raschiato il fondo del barile e non c’era più nulla. Quando siamo subentrati noi abbiamo garantito la regolarità del campionato, abbiamo tutelato i terzi, pagate le mensilità di marzo e aprile. Abbiamo salvato la squadra sul campo aprendo una speranza al territorio. La situazione è difficile ma noi non molliamo, lotteremo sino alla fine".