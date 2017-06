Mestre, colpo brasiliano per la Serie C: è fatta per Sodinha

© foto di Federico Gaetano

Colpo brasiliano per il Mestre, che l'anno prossimo affronterà il campionato di Serie C. Vi avevamo parlato dell'interesse nei confronti di Sodinha, fantasista brasiliano ex Bari, Trapani e Brescia, nell'ultima stagione al Mantova; secondo quanto riferito da Tuttosport, il club veneto avrebbe chiuso per il classe '88. Ed è vicino a Edoardo Defendi, nella scorsa stagione prima a Melfi e poi a Santarcangelo.