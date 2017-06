Mestre, verso l'iscrizione in Lega Pro: deciso lo stadio alternativo

© foto di Alessio Lamanna

Attraverso una nota ufficiale, il Mestre annuncia di aver comunicato alla Lega i nominativi dei due impianti di gioco (il secondo in alternativa al primo) dove la prima squadra veneta potrà disputare le gare interne del prossimo campionato di Lega Pro: la prima soluzione è lo stadio di casa, il "Francesco Baracca", la seconda il "Piergiovanni Mecchia" di Portogruaro.

Per quel che riguarda lo stadio mestrino, come da comunicato, il club "ha vagliato – e continuerà a farlo – tutte le strade percorribili per poter far tornare la squadra arancionera nel proprio stadio, consapevole altresì che le difficoltà non sono tanto subordinate ai costi di adeguamento, quanto ai tempi legati agli eventuali lavori e principalmente a tutte le questioni che riguardano la sicurezza. In conformità alle ultime normative diramate dalla stessa Lega Pro che inducono gli organi competenti ad esprimersi in merito, una struttura come quella mestrina comporta infatti delle difficoltà, non ancora risolte, sia per quel che concerne l’ubicazione che per quanto riguarda il tipo di struttura. Problematiche non apparse inizialmente insormontabili, tanto da aver portato poi alla decisione di sottoscrivere una concessione pluriennale, a patto che al Baracca fosse possibile disputare almeno la Lega Pro".

A ogni modo, sull'impianto di Portogruaro il Mestre ha richiesto l'utilizzo per il campionato che prenderà il via a breve con un’opzione per la stagione ancora successiva 2018/2019, pur rimanendo nella ferma idea di realizzare un nuovo stadio con annessi impianti di allenamento e foresteria.