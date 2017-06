Modena, Caliendo verso la cessione. Oggi il giorno degli stipendi

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Galeotto fu il matrimonio del team manager del Modena Andrea Russo per le indiscrezioni sul futuro del club canarino. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, infatti, in quell'occasione Antonio Caliendo avrebbe confidato di aver trovato l'accordo per la cessione del club al fondo americano. In attesa di conferme ufficiali quella di oggi è l'ultima giornata a disposizione per i canarini saldare gli stipendi di maggio. Un ostacolo fondamentale da superare per l'iscrizione al prossimo campionato.