Modena, il sindaco rifiuta l'incontro con Caliendo

© foto di Ivan Cardia

Anche il comune di Modena prova a premere per la cessione del club cittadino, attualmente in mano ad Antonio Caliendo. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta di Modena, il sindaco avrebbe rifiutato un incontro con il patron gialloblù per discutere la questione stadio, dopo che era stata sospesa la concessione per l'utilizzo del "Braglia" da parte del club, inadempiente su svariate rate del mutuo.

L'amministrazione comunale si è però resa disponibile a parlare con l'eventuale nuova proprietà - della quale potrebbe esserci in serata l'annuncio - per la questione.