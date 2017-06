Modena, offerta per Arma del Pordenone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Modena continua la caccia a un attaccante di primo piano e avrebbe messo in cima alla lista dei desideri il nome di Rachid Arma, classe '85 del Pordenone. Il giocatore, piace anche a Catania e Padova, ma il Modena sarebbe in vantaggio avendo presentato un'offerta importante per portarlo in Emilia. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.