Modena, pagate con anticipo le mensilità di marzo e aprile

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La questione stadio da risolvere con il comune che non ha rinnovato la concessione, le foto farlocche con cinesi che non era acquirenti del club ma semplici commercianti del modenese, nuovi soci da trovare, l'iscrizione al campionato da effettuare: un momento non semplice per il Modena.

In tutto ciò, però, una nota positiva c'è: i tesserati gialloblù hanno percepito con 10 giorni di anticipo le mensilità di marzo e aprile, ed entro il 26 giugno vedranno recapitarsi senza problemi quella di maggio (per quella di giugno, come da regolamento, ci sarà tempo fino al 26 agosto).

Un passo importante verso il futuro questo, dal quale il club potrebbe - o meglio, deve - ripartire.