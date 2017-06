Monza, il ds Agomeri: "Lavoriamo con il Parma per trattenere Adorni"

Fonte: parmalive.com

© foto di Giovanni Padovani

Due promozioni in due anni, una col Parma e una col Monza. E' questo il bottino di Lorenzo Adorni, terzino classe 1998 in prestito dai crociati alla società brianzola. Della sua situazione ha parlato il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri a Mbnews.it: "Stiamo lavorando col Parma per trattenerlo in prestito, le possibilità di successo sono al 70-80%".