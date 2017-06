Padova, occhi in casa Venezia: piacciono Malomo, Pederzoli e Tortori

Alessandro Malomo © foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prova a far spesa in casa Venezia il Padova di mister Bisoli, che avrebbe messo gli occhi su tre elementi arancioneroverdi che a ora sembrano in uscita dal club lagunare. I biancoscudati, secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, stanno infatti monitorando il difensore Alessandro Malomo, il centrocampista Alex Pederzoli e l'attaccante Loris Tortori.