Padova, rinnovo complicato con Favalli: il terzino sogna il salto con il Bari

Secondo quanto raccolto da TuttoLegaPro, il Padova è pronto a rinnovare il contratto ad Alessandro Favalli, ma la situazione non è semplice. Il terzino sinistro, classe '92, ha già rimandato al mittente una prima proposta, perchè spera nel salto in B, con il Bari in pressing su di lui. Il club biancoscudato dovrà necessariamente rivedere l'offerta, per non perdere il giocatore a parametro zero.