Paganese, presentata la documentazione per l'iscrizione in C

Anche la Paganese ha comunicato attraverso una nota ufficiale di aver presentato la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Di seguito la nota del club: “La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver depositato, presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze, la documentazione richiesta per l’iscrizione al campionato 2017/2018”.