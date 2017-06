Pioppi sul Vicenza: "Sempre meno spazio di manovra"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il rappresentante della Boreas Capital Francesco Pioppi è tornato a parlare del possibile acquisto del Vicenza spiegando che c'è sempre meno tempo per portare in porto l'operazione: “Qui ogni ora che passa ci dà meno possibilità di manovra e questo non va bene. Il nostro interesse c'è ed è reale, ma se nei prossimi giorni non dovesse più combaciare con le nostre esigenze metteremo la parola fine all'operazione. - spiega Pioppi al Giornale di Vicenza - Servirà condivisione fra noi e Vi.Fin e fino a quando non ci sarà il passaggio delle azioni la decisione per la prossima stagione sportiva saranno prese di comune accordo, ormai è questione di ore e vedremo se i soci chiudono le pendenze relative alla passata stagione iscrivendo la squadra al prossimo campionato. Poi si parlerà di tutto il resto”.