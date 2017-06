Pisa, Corrado: "Lores all'Ascoli? Possibile ma ancora non è chiusa"

A margine della campagna abbonamenti il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato del mercato del club nerazzurro. In particolare il patron dei toscani ha fatto il punto sulla probabile cessione di Ignacio Lores Varela all'Ascoli: "Ancora non abbiamo chiuso - spiega Corrado - ma il ragazzo vuole rimanere in Serie B e la destinazione Ascoli è possibile".