Pistoiese, si vuol blindare Hamlili

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Che il Gubbio abbia messo gli occhi su Zaccaria Hamlili è cosa nota, il centrocampista è fortemente richiesto da mister Cornacchini, che lo ha avuto ad Ancona due stagioni fa. La Pistoiese, però, non sembra propensa a far partire il classe '91, che potrebbe quindi rimanere in Toscana.