Pontedera, dalla Roma arrivano Tofanari e Spinozzi

Prossimi due colpi in casa Pontedera, con il DG Giovannini ancora pronto a scommettere su giovani di prospettiva. In granata dovrebbero presto arrivare il terzino Niccolò Tofanari e il centrocampista Emanuele Spinozzi, entrambi classe '98 e provenienti dal vivaio della Roma (Tofanari era però in prestito alla Primavera del Torino).