Reggina, comunicato in merito alle voci societarie

La Reggina attraverso un comunicato sul proprio sito ha fatto chiarezza in merito alle voci di possibili nuovi ingressi in società spiegando di voler tutelare eventuali contatti attraverso patti di riservatezza e che si riserverà di comunicare a stampa e tifosi eventuali svolte: “Sono diversi gli articoli riguardanti eventuali ingressi nella compagine societaria della Reggina che nelle ultime ore sono stati pubblicati sulle autorevoli testate locali e non solo.

Fermo restando il diritto di cronaca esercitato dai giornalisti che seguono e che amano i colori amaranto, la Società comunica di aver deciso di coprire tutti i potenziali contatti ed i successivi eventuali sviluppi con formali patti di riservatezza a tutela della correttezza di ogni comunicazione, nell'interesse della Reggina, degli eventuali interessati (ove esistenti) e soprattutto dei Tifosi, anche al fine di evitare illazioni e strumentalizzazioni che rischiano di far travisare semplici incontri di cortesia.

Se per ipotesi dovessero essere assunte decisioni rilevanti per i futuri assetti societari e dirigenziali della Reggina, sarà cura della stessa società comunicarli ufficialmente alla Stampa e alla Tifoseria.

Certamente quello che si può anticipare è che esiste un “Progetto Reggina” per il futuro, che ha come finalità il consolidamento del Club, sia sul campo che a livello societario con un occhio attento alla creazione di un gruppo tecnico in grado di esprimersi positivamente e che possa dare le migliori soddisfazioni ai tifosi della Reggina”.