Ripescaggi Lega Pro: oggi Consiglio Federale per le possibili modifiche

Giornata chiave, quella odierna per la Serie D e soprattutto per le squadre che hanno intenzione di presentare la domanda di ripescaggio in Lega Pro. A Roma, infatti, si riunisce il Consiglio Federale, che discuterà anche delle modiche al regolamento per il ripescaggio dai Dilettanti ai professionisti. La sensazione che si respira è che ci saranno delle variazioni: la Figc potrebbe sì confermare il rifiuto al ripescaggio a chi ha acquisito negli ultimi tre anni il titolo sportivo da una società a cui era stata revocata l’affiliazione, ma solo a quelle compagini che lo hanno fatto per mantenersi nei professionisti.

I club che invece hanno usufruito del comma 3 contenuto nell'articolo 52 delle NOIF, ma sono rimasti in Serie D potranno invece presentare domanda. Ripetiamo: questa eventualità al netto del possibile cambiamento.