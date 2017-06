Samb, Fedeli duro su Mori e Lulli: "I mercenari non mi piacciono"

Il patron della Sambenedettese Franco Fedeli ha parlato al Corriere Adriatico della prossima stagione salutando due elementi di quella appena conclusa come Luca Lulli e Daniele Mori: “Vogliamo costruire una squadra più forte che migliori il settimo posto dello scorso anno e sono felice che dal nostro girone siano andate via Venezia e Parma. - continua Fedeli – Lulli e Mori sono due elementi che non ci interessano più, chi vuole restare alla Sambenedetto deve essere convinto, onorato e deve piacergli la piazza. I cosiddetti mercenari non mi piacciono”.