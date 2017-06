Sambenedettese, Fedeli: "Cerchiamo un centravanti"

Il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli ha parlato a Tuttosamb.it del marcato del club e dell'obiettivo di rinforzare l'attacco con una prima punta di spessore: “Ci stiamo muovendo per prendere una punta centrale, abbiamo qualche nome in ballo, ma ancora nulla di concreto. Sicuramente ci serve un centravanti vero e bravo. Sappiamo che nessuno può garantirti un certo numero di gol perché dipende da come la squadra ti mette in condizione di colpire. - conclude Fedeli – Profilo? Dovrebbe essere funzionale ai calciatori che abbiamo già in rosa indipendentemente da esperienza ed età”.