Sambenedettese, obiettivo Pascali per la difesa

La Sambenedettese sogna un grande colpo per la difesa e punta forte su Manuel Pascali, classe '81 in uscita dal Cittadella che non dovrebbe rinnovargli il contratto. Il club marchigiano ha infatti incontrato, come rivela gianlucadimarzio.com, l'agente del calciatore per cercare l'accordo e portare l'esperto centrale in rossoblù nella prossima stagione.