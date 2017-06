Siracusa, DG Iodice: "Seguiremo con attenzione i lavori allo stadio"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Proseguoono i lavori al "Nicola De Simone", con il Siracusa vigile allo sviluppo degli stessi: questa mattina sopralluogo del club nell'impianto sportivo, che a breve sarà dotato di manto sintetico.

I tecnici di Italgreen, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto del Comune, e i tecnici comunali hanno eseguito degli accertamenti per fare in modo che gli interventi vengano svolti nella massima rapidità, e da settimana prossima ci sarà il via: tempo poi, come da contratto, di 70 giorni per ultimare il tutto.

A tal proposito, ecco le parole del DG Pino Iodice in merito:

"Si tratta di un intervento di portata epocale, per il nostro impianto. Al termine dei lavori potremo disporre di un manto sintetico all’avanguardia. Seguiremo gli interventi con la massima attenzione e abbiamo ricevuto garanzie sul rispetto assoluto delle scadenze".