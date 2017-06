TMW - FeralpiSalò, arriva Marchetti dall'Atalanta. Firma il 1° luglio

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Nuova avventura all'orizzonte per Stefano Marchetti, centrale difensivo classe 1998 della Primavera dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore il primo luglio firmerà con la FeralpiSalò, formazione che milita in Serie C.