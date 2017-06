TMW - Pordenone, Tomei in uscita: lo cercano in tre

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non è certa la permanenza di Matteo Tomei (33) al Pordenone, club a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2018. Il numero uno trevigiano, 31 presenze nel corso dell'ultima annata, piace infatti a Fano, Trapani e Padova e potrebbe anche salutare il club neroverde, come appreso dalla nostra redazione.