UFFICIALE: Arezzo, rinnovo per il ds Gemmi. Riccioli nuovo vicepresidente

Concentrazione massima sull’obiettivo play off, ma anche sguardo rivolto alla prossima stagione per dare continuità al progetto tecnico e organizzativo che quest’anno ha acquistato concretezza. È questo il messaggio che l’U.S. Arezzo vuol inviare ai suoi tifosi e all’intera città proprio nella settimana che precede l’inizio dei play off e, in particolare, la gara casalinga contro la Lucchese di sabato sera.

La prima notizia è che la società ha un nuovo consiglio di amministrazione, con il riconfermato Presidente Mauro Ferretti e un nuovo Vicepresidente, Andrea Riccioli, che mantiene anche la carica di Direttore Generale. Un altro aretino entra a far parte del consiglio di amministrazione, ed è il rappresentante di Orgoglio Amaranto Roberto Cucciniello. Gli altri due consiglieri sono Giorgio Pasquini, attuale direttore dell’area amministrativa, e il manager romano Salvatore Graf.

Primo obiettivo del nuovo consiglio di amministrazione è il rinnovo del contratto del direttore dell’area tecnica Roberto Gemmi, che resterà così all’Arezzo anche nella stagione 2017/2018.

“Vogliamo dare un segnale chiaro alla città e alla tifoseria nel momento in cui, con grande determinazione, affrontiamo i play off con la convinzione di poter ottenere quel risultato che tutti sogniamo – affermano il Presidente Ferretti e il Vicepresidente Riccioli. Quello che è certo però è che, al di là del risultato dei play off, il progetto di rafforzamento che ha preso il via quest’anno sarà proseguito e incentivato, con strutture nuove che potremo gestire, un settore giovanile che sarà ulteriormente potenziato e una prima squadra che resta ovviamente il nostro primo obiettivo ed interesse. Nel ringraziare i tifosi per l’affetto e l’incitamento che hanno dimostrato in tutto il campionato, li invitiamo ora a far sentire forte la loro voce sabato sera contro la Lucchese, per salire il primo gradino di una scalata che vorremmo proseguire fino al gradino più alto. Andiamo quindi avanti tutti insieme per un unico obiettivo, e sempre forza Arezzo!”, concludono Ferretti e Riccioli.