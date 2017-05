UFFICIALE: Arezzo, rinnovo per il ds Roberto Gemmi

Fonte: www.usarezzo.it

L’Unione Sportiva Arezzo e il Direttore Sportivo Roberto Gemmi prolungano il loro rapporto anche per la prossima stagione. La notizia, nella settimana che porta ai play off, vuol essere un segnale chiaro della determinazione della società non solo nell’immediato ma anche per il futuro, dando continuità a un progetto tecnico avviato nel gennaio del 2016 con l’arrivo del Ds nel sodalizio amaranto.