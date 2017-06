UFFICIALE: Bassano, il baby Fantoni passa al Bologna

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Il Bassano con una nota sul proprio sito ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe 2001 Thomas Fantoni al Bologna. Questo il commento del Responsabile del Settore Giovanile del club veneto in merito alla cessione Michele Nicolin: "Complimenti a Thomas, ma lui stesso sa che i primi complimenti vanno rivolti a tutti i tecnici che si sono succeduti per la sua formazione tecnica ed educativa. - continua Nicolin come riporta il sito ufficiale del club - In particolare cito il lavoro fatto dai preparatori dei portieri Mirko Muraro e Carlo Gelmetti, che in questi ultimi anni hanno lavorato tantissimo a contatto con Thomas Fantoni, in coordinazione con il preparatore dei portieri della prima squadra Marco Zuccher".