UFFICIALE: Catania, risoluzione consensuale del contratto con Drausio Gil

Fonte: calciocatania.it

© foto di Giuseppe Scialla

Con riferimento alle più recenti dichiarazioni del calciatore Drausio Luis Sala Gil, riportate dagli organi di informazione, il Calcio Catania puntualizza quanto segue:

- La risoluzione consensuale del contratto sottoscritta ieri, che sarà depositata lunedì, è frutto di un'intesa reciproca: il calciatore ha evidenziato malcontento, la società non ha ritenuto che Drausio Gil potesse rientrare nel progetto tecnico relativo alla prossima stagione sportiva;

- Il Calcio Catania non ha mai avuto sentore di accadimenti così gravi ed eclatanti come l'episodio descritto dal calciatore nello sfogo personale diffuso, ieri sera, attraverso un noto social network. A tal proposito, il Calcio Catania rileva inoltre che è sempre necessario il ricorso ad una comunicazione corretta, caratterizzata da un'attenta informazione e da un'esatta rappresentazione, presupposti del concetto di notizia. In particolare, secondo il Calcio Catania non bisognerebbe mai definire "tifosi" i soggetti che esprimono intolleranza, violenza in qualsiasi forma e minacce. I tifosi del Catania ricercano emozioni e condivisione, offrono sentimenti e splendidi esempi di compostezza anche nelle avversità: meritano, pertanto, che la loro immagine collettiva sia tutelata;

- Nella stagione sportiva 2016/17, Drausio Gil ha sommato 34 presenze con il Catania: tutto l'ambiente ed il nostro club, che ringrazia il calciatore per l'impegno e gli apprezzamenti ricevuti, hanno sempre assicurato le migliori condizioni di lavoro, in campo e fuori, quale logico e doveroso presupposto dell'attività.

Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della carriera.