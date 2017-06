UFFICIALE: Cudazzo vice di Moriero alla Sambenedettese

Attraverso un comunicato ufficiale, la Sambenedettese rende noto che è stato scelto Francesco Cudazzo come allenatore in seconda di Mister Moriero per la prossima stagione calcistica.

Il classe '67 nelle ultime tre annate ha sempre affiancato il tecnico, partendo dall'esperienza a Grosseto in Serie B fino a quella con il Catania in Lega Pro, passando poi per il Lugano (Serie B svizzera).